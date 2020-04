Prins Charles indvier felthospital med 4000 senge i London

Prins Charles, der selv er kommet sig efter at have været smittet med coronavirus, siger på et videolink, at han håber på, at hospitalet "i disse mørke tider" vil være det "skinnende lys".

Det er meningen, at der skal opføres lignende felthospitaler andre steder i Storbritannien.

Hospitalet i London er opkaldt efter sygeplejersken Florence Nightingale, der blev berømt for sin opofrelse i 1800-tallet.

- Jeg var en af de heldige, der har fået en relativt mild Covid-19. Men for nogle vil det være en meget sværere rejse, siger prins Charles.

- Jeg er derfor så lettet over, at alle nu kan blive forsikret om, at de vil modtage al den nødvendige teknologiske behandling, som de måtte behøve, og enhver mulighed for at vende tilbage til et normalt liv, fortæller han.

Det nye midlertidige hospital har mere end 80 afdelinger. Og når det er oppe i fulde omdrejninger, skal det drives at 16.000 læger, sygeplejersker og andet personale.