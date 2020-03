Prins Charles er ude af isolation og ved godt helbred

Beslutningen om at komme ud af isolation er taget efter anbefaling af prinsens egen læge, oplyser talsmanden.

Prins Charles vil nu fortsætte med at deltage i møder, så længe det er i overensstemmelse med regeringens retningslinjer.

Prinsens hustru, Camilla, er også blevet testet for coronavirus, men testen var negativ. Parret har sammen opholdt sig i isolation i Skotland.

Camilla skal dog forblive i isolation indtil udgangen af ugen, da hun er begyndt at vise symptomer på coronavirus

Det er uvist, hvordan prins Charles blev smittet med virusset.

Her har kongehuset henvist til, at prinsen har deltaget i en lang række arrangementer i kraft af sin offentlige rolle i de forgangne uger.

Han er ældste søn af Storbritanniens dronning Elizabeth.

Flere fremtrædende skikkelser i Storbritannien er konstateret smittet med coronavirus. Landets premierminister, Boris Johnson, er i karantæne, efter at han er blevet testet positiv.

At han er smittet, påvirker dog ikke hans evne til at lede landet. Det siger en talsmand mandag, skriver Reuters.

Boris Johnson har indført en række tiltag for at mindske spredningen af coronavirus i landet. Det har han gjort, efter at han tidligere fik kritik for at handle for langsomt.

Aktuelt er der imidlertid taget flere drastiske tiltag i landet. Der er udgangsforbud. Og der er forbud mod forsamlinger over to personer.

Landet er basalt set lukket ned for at bekæmpe virusset. Men der er fortsat stort pres på det britiske sundhedsvæsen, som blandt andet mangler respiratorer.