Prins Andrew modtager søgsmål med misbrugsanklage via e-mail

Det er en 38-årig kvinde ved navn Virginia Giuffre, som anklager prins Andrew for at have misbrugt hende seksuelt, da hun var teenager.

Et søgsmål omhandlende seksuelt misbrug er blevet præsenteret over for den britiske prins Andrew i USA.

I dokumenter indgivet ved en distriktsdomstol på Manhattan i New York City oplyser Giuffres advokater, at de har sendt søgsmålet til prinsens advokat Andrew Brettler i Los Angeles via e-mail og fragttjenesten FedEx.

Begge kopier var mandag morgen blevet modtaget.

Ifølge føderal lov i USA har hertugen af York 21 dage til at reagere. Ellers risikerer han en udeblivelsesdom.

Virginia Giuffres advokater oplyser, at de også har forkyndt søgsmålet over for prins Andrew, der er dronning Elizabeths søn, i Storbritannien.

Prins Andrew og hans advokater har på det kraftigste afvist beskyldningerne fra Virginia Giuffre. Den 61-årige prins er ikke blevet officielt sigtet i sagen.

Prins Andrew er en af de mest prominente personer, som er knyttet til sagen om den nu afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

Epstein, som i juli 2019 blev anklaget for at have udnyttet dusinvis af piger og kvinder seksuelt, begik selvmord i en fængselscelle på Manhattan i august 2019.

Virginia Giuffre anklager prins Andrew for at have tvunget hende til sex, da hun var mindreårig. Det skulle være foregået i London i et hus tilhørende Ghislaine Maxwell.

Maxwell var Epsteins ekskæreste og mangeårige samarbejdspartner. Hun sidder fængslet i New York på anklager om, at hun skulle have hjulpet Epstein med at rekruttere og misbruge unge piger seksuelt.

Jeffrey Epstein begik selvmord, mens han ventede på at blive stillet for en dommer for beskyldninger om ulovlig menneskehandel og seksuelle overgreb mod mindreårige.

Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.