Prins Andrew går til modangreb i Epstein-sag

En advokat for den britiske prins siger i New York, at Andrew vil rejse sag om domstolens bemyndigelse i sagen og om tilsidesættelse af hans rettigheder i sagsanlægget fra Virginia Giuffre.

Sagen er knyttet til den nu afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

Andrew, som er 61 år, er en af de mest prominente personer, som er knyttet til Epstein, som i juli 2019 blev anklaget for at have udnyttet dusinvis af piger og kvinder seksuelt. Han begik selvmord i en celle på Manhattan 10. august 2019.

Det skete, da han ventede på at blive stillet for en dommer for beskyldninger om ulovlig menneskehandel og seksuelle overgreb mod mindreårige.

Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.

Virginia Giuffre siger, at prins Andrew misbrugte hende seksuelt, da hun var 17 år. Det skulle blandt andet være sket hos Ghislaine Maxwell for mere end 20 år siden.

Andrew afviser alle anklagerne mod ham.

Maxwell var Epsteins ekskæreste og mangeårige samarbejdspartner. Hun sidder fængslet i New York på anklager om, at hun skulle have hjulpet Epstein med at rekruttere og misbruge unge piger seksuelt.

Ifølge Virginia Giuffre blev hun som ung solgt til sex af Jeffrey Epstein. Hun siger, at hun også blev udnyttet seksuelt af Andrew i Epsteins millionærbolig på Manhattans Upper East Side og på Epsteins privatejede ø i øgruppen Virgin Islands.

Ifølge en erklæring indgivet i New Yorks sydlige distrikt blev søgsmålet leveret til prinsens hjem i Windsor, England, 27. august.

Ifølge det britiske dagblad The Sun har der været flere forsøg på at forkynde søgsmålet over for prinsen. Blandt andet skulle det have været givet til en politibetjent, som skulle overdrage det.

Prinsens advokater vil ifølge The Sun afvise, at han er blevet lovligt forkyndt.