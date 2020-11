Principfaste briter kræver flere fisk for aftale med EU

De frister, der var annonceret for indgåelse af en handelsaftale mellem Storbritannien og EU, er for længst overskredet, og ingen af parterne ønsker at opstille flere deadlines.

Faktum er, at forhandlingerne fortsætter i denne uge med blot 31 dage til udløb af den aftalte overgangsperiode, der fastholder Storbritannien knyttet til EU-regler lidt endnu.

En talsmand i EU-Kommissionen bekræfter, at chefforhandler Michel Barnier og hans team er i London i denne uge.

- Men jeg kan ikke sige noget om planerne for de næste dage. Stay tuned (bliv på kanalen, red.), siger talsmanden på et pressemøde mandag.

Barnier var i sidste uge i karantæne, da en fra forhandlerholdet var smittet med coronavirus. Fredag, da franskmanden forlod sin karantæne, briefede han EU-landenes ambassadører og EU-Parlamentet.

- Vi står med de samme væsentlige uenigheder, skrev han i et tweet.

Siden har Barnier været næsten tavs i offentligheden.

Ifølge den britiske avis The Independent svarede han dog "poisson" (fisk, red), da han søndag i London af journalister på gaden blev spurgt, hvordan forhandlingerne var gået.

Der fulgte ifølge avisen ingen yderligere forklaring fra Barnier.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, bekræfter dog, at netop fisk synes at være det største problem nu, mens der en retning mod fælles forståelse på andre sager.

- Hvad fiskeriet angår, så er det en principiel sag for os. Når overgangsperioden udløber, bliver vi en uafhængig kyststat, og så må vi kunne kontrollere egne farvande, sagde Raab søndag til Sky News.

Ministeren siger, at EU har udvist en større forståelse for den britiske position i forhold til de fair spilleregler, der har været et ufravigeligt princip for EU, som ikke vil risikere urimelig konkurrence fra britiske virksomheder.

Ifølge Sky News vil EU-siden give Storbritannien ret til 18 procent af fiskene i britisk farvand. Briterne kræver 80 procent.

- Lyder det retfærdigt? At vi har kontrol over 18 procent af fiskene i vores egne farvande. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, siger Raab.

Om en måned udløber overgangsperioden, og det vil medføre ændringer mellem EU og Storbritannien. Uanset hvad.

- Der kommer en masse forandringer, når året er omme, uanset udfaldet af forhandlingerne. Det har vi sagt meget klart. Vi har præsenteret det for folk mange gange, siger EU-Kommissionens talsmand for brexit.

