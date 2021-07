Prince vender tilbage med nyt album fem år efter sin død

Prince indspillede albummet i 2010 og planlagde at udgive det i 2011, men i stedet lagde han det af uvisse årsager på hylden.

I modsætning til meget andet af den Prince-musik, der er dukket op efter hans død, er "Welcome 2 America" et komplet, enkeltstående album.

The New York Times kalder det et "desillusioneret udsagn, der lyder bemærkelsesværdigt tidssvarende i 2021".

- Welcome 2 America blev lavet to år inde i Barack Obamas præsidentskab, og Prince så ikke de store fremskridt. I titelsangen er der kvinder, som synger om "håb og forandring", hvortil Prince tørt konstaterer, at "alting tager for evigt, sandheden er et nyt mindretal", skriver musikanmelder Jon Pareles.

De 12 sange på albummet tager fat om blandt andet racisme, udnyttelse, misinformation, berømmelse, tro og kapitalisme.

- Det er det 21. århundrede, og det handler fortsat om grådighed og berømmelse, synger Prince på nummeret "Running Game (Son of a Slave Master)".

11 år efter indspilningen lyder Prince ikke pessimistisk, blot saglig, konstaterer The New York Times.

Og det er ifølge avisen til trods for, at der i mellemtiden i USA er fremkommet "bitter splittelse, åbenlys racisme og et digitalt helvedesbillede af opreklameret forbrug og løgne ført frem af algoritmer".

- Det er næsten som om, at Prince vidste, hvad der ventede, skriver anmelder Jon Pareles.

Prince døde den 21. april 2016 i en alder af 57 år af en overdosis af smertestillende medicin.

Prince, som bar det borgerlige navn Prince Rogers Nelson, pladedebuterede i 1978 med albummet "For You".

I 1984 udgav han pladen "Purple Rain", som var en del af lydsiden til den semibiografiske film "Purple Rain". Filmen vandt Prince både en Grammy og en Oscar for.