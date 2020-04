Primærvalg i Wisconsin præget af lange køer og frustration

Efter et mislykket forsøg i 11. time på at få udsat Demokraternes primærvalg i Wisconsin var vælgerne tirsdag nødt til at trodse coronaviruspandemien for at afgive deres stemme i den amerikanske delstat.

Flere indbyggere havde som følge af virusudbruddet anmodet om at få lov til at brevstemme, men da de aldrig modtog deres stemmeseddel, var de tvunget til at vælge mellem at risikere deres helbred eller opgive deres ret til at stemme.