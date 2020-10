Presset hviderussisk præsident taler i telefon med Pompeo

Her skal Pompeo ifølge nyhedsbureauet Ifax havde fortalt Lukasjenko, at USA støtter hviderussisk suverænitet og gerne vil udvikle samarbejdet med landet.

Omvendt fortalte den pressede hviderussiske præsident, at Rusland er Hvideruslands tætte allierede, og at de to lande står klar til at besvare alle ydre trusler, citerer russiske medier ham for at sige.

USA har foreløbig ingen kommentarer.

Lukasjenko beskyldes for at have svindlet med præsidentvalget i august. Ifølge valgkommissionen fik han 80 procent af stemmerne mod kun 10 procent til oppositionens ledende kandidat, Svetlana Tikhanovskaja.

Det har siden - hver weekend - fået hundredtusinder på gaden for at kræve præsidentens afgang.

Der er i den kommende uge varslet generalstrejke. Den kommer efter et ultimatum fra oppositionen om Lukasjenkos afgang.

Det viser præsidenten ingen tegn på at ville efterkomme.

Der har været demonstranter på gaden i hovedstaden Minsk lørdag, og som tidligere weekender ventes der langt flere søndag.