Presset USA udlodder halv milliard vacciner

Under et topmøde til FN's Generalforsamling lovede USA's præsident, Joe Biden, nemlig, at landet vil købe en halv milliard vaccinedoser. Vaccinerne skal doneres til andre lande i kampen mod coronavirus.

Det ser ud til, at den kradse kritik fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om vaccinehamstring har ramt plet.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus har kritiseret USA for at tilsidesætte den globale folkesundhed, fordi landet prioriterer at beskytte egne borgere med et tredje vaccinestik i stedet for at donere vacciner til fattigere lande.

Den officielle holdning fra Det Hvide Hus er, at de to ikke er modstridende.

De går ligefrem godt i spænd, antydede Biden under topmødet onsdag.

- For at få bugt med pandemien er vi nødt til at få bugt med den overalt, sagde han.

Mens flere af verdens rigere lande har formået at vaccinere store dele af deres befolkninger, står det imidlertid anderledes stille til i mange af verdens fattigere områder.

I Afrika har bare 6,2 procent af kontinentets befolkning ladet sig stikke med en vaccine mod covid-19. Kun fire procent er færdigvaccineret, viser tal fra statistikbanken Our World In Data.

I det centralafrikanske land DR Congo er bare 0,04 procent af befolkningen færdigvaccineret.

Til sammenligning har USA færdigvaccineret mere end halvdelen af befolkningen.

På trods af visse verdensdeles lave vaccinetilslutninger har flere lande - heriblandt Danmark - besluttet, at visse grupper kan få et tredje stik med en vaccine.

Flere eksperter har været forbeholdne i forhold til nødvendigheden af det såkaldte boosterstik.

Det skyldes både bekymringer vedrørende global ulighed i vaccinefordelinger, men også uvished om hvor meget et tredje stik øger immuniteten.

Med de ekstra vacciner, som USA vil donere, har landet i alt givet lovning på at donere mere end 1,1 milliard vacciner.

Det er godt stykke under de seks-ni milliarder vaccinedoser, eksperter vurderer, der skal til at for at immunisere tredjeverdenslande, skriver AFP.

Desuden er løfter om vacciner ikke meget værd, før nålen sidder i armen. Det siger programchef fra Læger Uden Grænser Carrie Teicher.

- Donationer alene er ikke nok. Størstedelen af løfter om donationer er ikke blevet til noget endnu, siger hun til AFP.

Alligevel fastholder præsident Biden, at verden kommer til at nyde godt af USA's bidrag.

- For hvert eneste stik, vi har givet i USA, har vi bundet os til at give tre stik i resten af verden, sagde Joe Biden til topmødet.