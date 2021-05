Presset Sverige rækker ud efter coronahjælp

Efter mere end et år i højeste gear er det svenske sundhedspersonale ved at være nedslidt.

Det har fået Sveriges social- og sundhedsminister, Lena Hallengren, til at række ud efter hjælp fra nabolandene Norge og Danmark til at håndtere coronapresset.

- Der er forståelse for, at vi har en udfordrende situation og personale, der har brug for at komme oven på, siger Lena Hallengren til SVT.

Hun har ifølge det svenske medie haft samtaler med sine ministerkolleger i Norge og Danmark om situationen.

Henvendelserne til nabolandene kommer, efter at de svenske læger og sygeplejersker har advaret om, at personalet er ved at være slidt ned.

- De ansatte, der har arbejdet med pleje af covid-19-patienter på intensivafdelinger, har været udsat for ekstremt pres.

- Uret tikker. Vi har brug for hjælp. Til sommer har vi slet ikke det personale, vi har brug for. Det bliver svært, siger David Konrad, der er chef for kirurgisk og intensivafdeling på Karolinska Universitetshospital, til SVT.

Det er på baggrund af disse bekymringer og med opfordring fra Sveriges kommuner og regioner, at socialministeren har haft kontakt til nabolandene.

Ritzau har uden held forsøgt at få bekræftet dialogen mellem Sverige og Danmark hos Sundhedsministeriet i Danmark.

Spørger man formanden for de danske intensivlæger, Joachim Hoffmann-Petersen, er lægerne indstillet på at række kollegerne i Sverige en hjælpende hånd.

- Selvfølgelig er vi det. Når et naboland spørger om hjælp, så må vi jo gøre, hvad vi kan. Vi har også ledig kapacitet, så det kan vi godt, siger han til Ritzau.

Det kan ifølge formanden enten ske, ved at personale for en stund drager til Sverige for at assistere på de svenske sygehuse.

Eller også kan der tages en beslutning om at flytte nogle svenske patienter til Danmark.

- Det sidste er selvfølgelig nemmere for den sydlige del af Sverige end den nordlige del. Men personale kan vi også godt flytte noget af, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Midt i bekymringerne fra det svenske sundhedsvæsen præsenterede Sveriges statsminister, Stefan Löfven, torsdag en genåbningsplan for landet i fem trin.

Første trin af planen begynder 1. juni. Her må lidt flere forsamle sig, og udskænkningssteder må holde åbent til klokken 22.30 frem for klokken 20.30.