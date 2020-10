Pres i EU for WHO-reform efter sløv corona-melding fra Kina

Den aktuelle pandemi har lært Europa, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, skal være stærkere, og verdens lande skal være bedre til at dele oplysninger om sundhed og virussmitte, siger det tyske EU-formandskab efter et EU-møde fredag.

Godt nok står Europa, som resten af verden, midt i en alvorlig krise med overfyldte hospitaler, men det skal ikke bremse den reformproces.

Det siger den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, efter videomødet mellem sundhedsministrene i EU.

- Pandemien er en akut udfordring for os i øjeblikket. Men det er meget vigtigt, at vi holder fast i reformsporet, siger Jens Spahn.

Den tyske minister afviser dem, der siger, at man skal håndtere den aktuelle coronakrise først, og derefter kan man begynde at tale om en reform af WHO.

Spahn mener, at EU har en central rolle i kraft af EU-landenes store bidrag til FN-organisationen.

EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, siger efter mødet, at der er brug for et "stærkere, mere effektivt og transparent" WHO.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har været centrum for kritik og særligt uenigheder mellem USA og Kina.

Kina er blevet kritiseret for ikke at dele oplysninger om coronavirus i tide med WHO, da den ny virus pludselig satte en region i Kina i alarmberedskab i slutningen af 2019 og begyndelsen af i år.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har kritiseret WHO for, at Kina havde for meget kontrol over organisationen, da krisen brød ud.

Der er ifølge EU-Kommissionen brug for, at medlemslandene i WHO deler mere viden, og at WHO har mere magt i håndteringen af globale pandemier.

Der er møde i WHO i 9.-14. november.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) deltog i videomødet. Han har med en enkelt undtagelse ikke ønsket at besvare spørgsmål efter EU-møder siden marts.