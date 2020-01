Premierministerens popularitet dykker under australske brande

Målingen er offentliggjort samme dag, som myndighederne bekræftede, at flammerne nu har opslugt 112.000 kvadratkilometer land. Det varer til et areal på størrelse med næsten halvdelen af Storbritannien.

Scott Morrison er blevet skarpt kritiseret for at have reageret for langsomt på krisen og for at tage på familieferie til Hawaii, mens det brændte.

Under et tv-interview søndag erkendte premierministeren da også, at han har begået nogle fejl.

Mandag oplyser finansminister Joah Frydenberg, at regeringen vil oprette en fond til beskyttelse af Australiens dyreliv på 50 millioner dollar svarende til godt 230 millioner kroner.

- Vi har hørt budskabet fra det australske folk højt og tydeligt, siger finansministeren, da han bliver spurgt til meningsmålingen fra Newspoll.

- Befolkningen ønsker en føderal regering, der kommer med et meget direkte svar på disse naturkatastrofer.

Opbakningen til premierminister Scott Morrison er faldet otte procentpoint til det laveste niveau, siden han overtog formandskabet i Det Liberale Parti i august 2018.

Morrison er blevet overhalet af Labour-leder Anthony Albanese i popularitet.

Det viser Newspoll-målingen, der er foretaget blandt 1505 respondenter mellem onsdag og søndag i sidste uge.

Målingen er gennemført, efter at Scott Morrison mandag i sidste uge meddelte, at regeringen har afsat to milliarder dollar - godt ni milliarder kroner - til genopbygning af landet efter brandene.

- Det, vi vil fokusere på, er de menneskelige omkostninger og det, som det koster at genopbygge folks liv, sagde han på et pressemøde for en uge siden.

De australske delstater vil derudover supplere med yderligere finansiering til genopbygningen af de enkelte stater.

Det er ifølge finansminister Josh Frydenberg endnu for tidligt at vurdere de samlede økonomiske omkostninger efter de voldsomme brande, der fortsat hærger.