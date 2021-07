Premierminister undskylder for at genåbne Holland for tidligt

På et pressemøde erkender Rutte, at landets coronarestriktioner blev løftet for hurtigt, efter at smittetallene i Holland i weekenden nåede det højeste niveau i år.

Hollands premierminister, Mark Rutte, har mandag undskyldt for at genåbne landet for tidligt.

- Hvad vi troede, var muligt, viste sig ikke at være muligt i praksis, siger premierministeren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi (regeringen, red.) udviste dårligt dømmekraft, hvilket vi fortryder og undskylder for, tilføjer Rutte.

Mark Rutte genindførte fredag flere begrænsninger for barer, restauranter og natklubber i et forsøg på at stoppe smittestigningen, der primært bliver drevet frem af unge mennesker.

Samtidig aflyste og udskød regeringen flere planlagte festivaler og større begivenheder indtil 14. august.

Det skete, bare to uger efter at stort set alle Hollands restriktioner blev løftet, i takt med at smittetallene fortsatte med at falde.

Ifølge BBC registrerede hollandske myndigheder lørdag over 10.000 nye smittede. Det var den højeste daglige stigning i landet siden december.

Alene den foregående uge blev smittetallene ottedoblet på bare syv dage.

Mark Ruttes undskyldning er lidt af en kovending, efter at han fredag forsvarede regeringens beslutning om at genåbne landet så tidligt, som det var tilfældet.

Her sagde han blandt andet på et pressemøde ifølge Reuters, at lempelsen af restriktioner var "et logisk skridt". Han afviste samtidig, at hans regering på nogen måde havde håndteret situationen dårligt.

Trods den eksplosive smittestigning i Holland har situationen endnu ikke ført til, at mange flere er blevet indlagt med covid-19 på landets hospitaler.

Sundhedsminister Hugo de Jonge har dog ifølge Reuters advaret om, at det hurtigt kan ske på grund af den "uhørt" store smittestigning.

Ifølge BBC er 46 procent af Hollands voksne befolkning fuldt vaccineret. Over 77 procent har fået mindst et stik.