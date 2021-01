Premieren på ny James Bond-film er udskudt for tredje gang

Den 25. film i rækken om den britiske agent James Bond er atter en gang blevet udskudt.

Det melder producenterne på filmens hjemmeside natten til fredag dansk tid.

Filmen, som har fået navnet "No Time To Die", skulle oprindeligt have haft premiere i april 2020, senere hen november og siden da april 2021. Den er nu blevet udskudt til den 8. oktober.