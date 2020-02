Iranere passerer forbi en af de mange valgplakater, der præger gadebilledet i hovedstaden Teheran. Her siger mange vælgere, at de ikke ser grund til at stemme. De er trætte af politikere, trætte af økonomiske sanktioner og ikke mindst af de sikkerhedspolitiske problemer, der hænger over landet som en sort sky.

Præstestyret vil vise fælles front ved valg

Iran har diskvalificeret halvdelen af kandidaterne fra parlamentsvalget fredag. Vælgerne er blevet bedt om at stemme i stort tal - men mange ventes at boykotte.

For Irans øverste ledelse er det afgørende at kunne vise udadtil, at styret har opbakning. Og at vise fælles front over for USA.

Præstestyret har presset på i ugevis for, at iranerne skal møde frem i stort antal ved stemmeurnerne, når der fredag er parlamentsvalg.

