Præsidentkandidat påstår svindel under tæt valg i Peru

Ifølge den officielle optælling står Castillo til 50,3 procent af stemmerne og Fujimori til 49,7 procent af stemmerne med omkring 95 procent optalt.

- Der er en klar hensigt om at sætte en stopper for folks frie vilje, siger Fujimori på et pressemøde mandag lokal tid.

Samtidig beder hun sin vælgerbase om at råbe op om valgsvindel, hvis nogen har været vidne til noget uhensigtsmæssigt. Selv fremlægger hun ikke beviser for svindelpåstandene.

Castillos parti, Peru Libre, afviser beskyldningerne om valgsvindel.

Fujimori førte i den tidlige optælling, men Castillo vandt terræn, da stemmer fra Perus landdistrikter tikkede ind.

Analytikere havde inden valget forventninger om, at et tæt valgresultat kan føre til dage med usikkerhed, spænding og måske en vis grad af uro. Påstande om valgsvindel kan yderligere sætte gang i dette mulige scenarie.

- Alt, hvad vi ønsker lige nu, er demokrati, og at den, der taber valget, anerkender den anden som vinder og ikke starter nogen problemer, siger vælgeren Lili Rocha fra Lima.

Den kommende præsident, uanset hvem det bliver, kommer til at stå over for en række udfordringer. Peru har de seneste to år oplevet en del turbulens

Landet er ramt af en alvorlig økonomisk recession. To millioner peruanere har mistet deres job under pandemien. Officielle tal viser, at næsten hver tredje indbygger i landet lever under fattigdomsgrænsen.Dertil har landet haft flere coronarelaterede dødsfald end noget andet land set i forhold til befolkningens størrelse.