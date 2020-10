Se billedserie Kennedys lægejournaler viser et stort forbrug af medicin, mens han var USA's præsident. John F. Kennedy indtog dagligt, i sine sidste leveår, smertestillendepiller, sovepiller og hormoner. Han led af den livstruende Addisons sygdom. (Arkivfoto) Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Præsidenter skjulte deres dårlige helbred

Den amerikanske historie viser, at flere af landets præsidenter har løjet om deres helbred. Det er ikke mærkeligt, for præsidenter hader at fremstå svage.

Verden - 07. oktober 2020 kl. 20:00

Chokbølger løb gennem USA og resten af verden, da nyheden om præsident Trumps hospitalsindlæggelse slap ud. Og lige nu stiller millioner af mennesker sig selv spørgsmålet: Hvor rask er Donald Trump? For modstridende oplysninger har præget informationsstrømmen fra Det Hvide Hus, siden meddelelsen kom om, at Trump blev testet positiv for corona.

