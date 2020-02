Præsident udpeger eksminister som premierminister i Irak

I videoen meddeler Allawi, at præsident Barham Saleh har udpeget ham. Han tilføjer, at han nu vil begynde at danne en ny regering.

Allawi ventes at indtage posten, cirka to måneder efter at den tidligere premierminister Adel Abdel Mahdi trak sig som følge af store protester.

Det har været demonstranternes krav, at der skal dannes ny regering, og at landets korrupte politiske elite skal fjernes.

Selv om Allawi lover dannelsen af en ny regering, så vil han med sin fortid som minister formentlig blive betragtet som en del af det politiske system.

Derfor ventes han ikke at blive modtaget positivt af demonstranterne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsident Saleh havde på forhånd fortalt det irakiske parlament, at han ville udpege sin egen kandidat - altså Allawi - hvis ikke parlamentet senest lørdag var nået til enighed om en kandidat.

- Efter at præsidenten har udpeget mig til at danne en ny regering, ville jeg gerne tale til jer som det første, siger Allawi i videoen på Twitter.

- Jeg vil bede jer om at fortsætte protesterne, for hvis I ikke er med mig, så kan jeg ikke gøre noget, siger han for at imødekomme demonstranterne.

Irak har været præget af store protester siden 1. oktober sidste år. Her gik et stort antal irakere på gaden med krav om ændringer i regeringssystemet.

Siden da er over 600 demonstranter blevet dræbt, viser en opgørelse fra menneskerettighedsgruppen Amnesty International.

Demonstranterne mener, at hele systemet er grundlæggende korrupt, og at det er medvirkende til, at mange irakere lever i fattigdom i det olierige land.