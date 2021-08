Præsident taler om mobilisering mens Taliban truer Kabul

- I den nuværende situation er en genmobilisering af vores sikkerheds- og forsvarsstyrker vores højeste prioritet, forklarer Ghani i en tale på afghansk tv.

Han holder talen på et tidspunkt, hvor Taliban rykker frem sydfra og har erobret hovedbyen Pul-e-Alam i provinsen Logar. Den ligger cirka 70 kilometer fra hovedstaden Kabul.

Det oplyser et medlem af det lokale provinsråd i Logar til Reuters.

Han siger, at Taliban kun stødte på lidt modstand, da de indtog byen.

Taliban har kontrol over mindst to tredjedele af Afghanistan. Regeringen holder fortsat stand i Kabul og byer som Mazar-i-Sharif i nord og Jalalabad i øst mod grænsen til Pakistan.

Ghani gav ingen antydning om, at han vil trække sig tilbage. Ej heller at han skulle have ansvar for den aktuelle situation. Men han taler om, at "konsultationer" er i gang, som gerne skulle føre til en afslutning på krigen mod Taliban.

Hvad disse møder eller samråd konkret dækker over, er dog uvist.

Lørdag havde Taliban slået lejr kun 50 kilometer fra Kabul. Det har fået USA, Storbritannien, Danmark og andre vestlige lande til hovedkulds at gå i gang med at evakuere statsborgere og andre, der har arbejdet for vestlige magter.

USA har sendt 3000 marinesoldater til at bistå evakueringen, og der er også kommet soldater fra Storbritannien og Canada for at hjælpe med til at få folk ud af landet.