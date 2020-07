Præsident kalder pause og forlænger EU-topmøde med en dag

EU-landenes stats- og regeringschefer skulle ifølge den officielle kalender have indgået aftale om EU's syvårsbudget lørdag 18. juli, men drømme og planer bliver ikke altid til virkelighed.

Et døgn senere må EU-præsident Charles Michel konstatere, at medlemslandene stadig ikke kan enes om et kompromis. Han meddelte en pause på 45 minutter en halv time før midnat natten til søndag.