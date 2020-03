Præsident indkalder Frederiksen og EU-kolleger til videomøde

Michel har indkaldt til mødet for at drøfte EU-landenes tiltag mod udbruddet af coronavirus, herunder leverancer af nødvendigt medicinsk udstyr og de økonomiske konsekvenser.

Mødet finder sted tirsdag klokken 17. Statsministeriet kan endnu ikke bekræfte, om Mette Frederiksen (S) deltager i mødet.

Det er ikke det første topmøde om coronavirus, som bliver holdt på videokonference. Senest holdt EU's stats- og regeringschefer møde om coronavirus 10. marts.

Her blev EU-landene enige om, at det skal være muligt at yde statsstøtte til virksomheder, der lider under de økonomiske konsekvenser af corona-pandemien.

Også flere ministermøder bliver holdt via en telefonforbindelse for at undgå spredningen af coronavirus.

Mandag holder EU's sundheds- og indenrigsministre møde via videokonference om grænselukninger og om EU-landenes forskellige tiltag mod virusset.

Flere EU-lande - herunder Danmark - har de seneste dage delvist lukket sine grænser.

Andre tiltag i medlemslandene har været at lukke skoler, institutioner, kultur- og fritidstilbud samt restauranter, caféer og barer.

Det medfører store tab for mange virksomheder, som mister omsætning og ikke kan betale sine regninger.

EU-Kommissionen fremlagde fredag en plan for, hvordan EU-lande i videre udstrækning kan få tilladelse til at yde statsstøtte til virksomheder, der er påvirket af coronakrisen.

De enkelte medlemslande kan søge EU om at få godkendt hjælpepakker om statsstøtte til landets virksomheder. Ansøgningen vil blive behandlet inden for 24 timer.

Torsdag gav EU-Kommissionen den danske regering lov til at fordele 91 millioner kroner til arrangører af begivenheder, som er blevet aflyst på grund af coronavirus.

Der er konstateret tilfælde af coronavirus i alle EU-lande.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har erklæret Europa som det nye epicentrum for pandemien. Den blev ifølge WHO første gang påvist i Kina i 2019.