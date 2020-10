Præsident i Kirgistan slår ned på uro: Rival anholdt

Anholdelsen er en del af en større manøvre for at få styrket sin kontrol med landet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten har lørdag lavet en rokade i landets sikkerhedsmyndigheder.

Kort efter blev eks-præsidenten anholdt, trods at han få dage før var blevet løsladt fra fængslet.

Kirgistan er efterladt i tumult, efter at et præsidentvalg 4. oktober er endt i kaos og anklager om svindel.

Parlamentet kæmper med at samle nok medlemmer til at være beslutningsdygtige, så det kan indsætte en ny regering. Imens er landet i et magtvakuum.

Natten til lørdag blev der lavet militære kontrolposter rundt om hovedstaden Bisjkek.

Hærens køretøjer er også blevet set i gadebilledet, efter at præsidenten angiveligt har beordret landets soldater til at slå ned på uro og vold og genetablere orden.

Præsidenten har ifølge Reuters fjernet topfolk i sikkerhedsmyndighederne, der ikke offentligt har nægtet at støtte oppositionen.

Mere end 1200 er kommet til skade i uroen efter gadekampe som følge af præsidentvalget. Mindst en er blevet dræbt.

Kirgistan har 6,5 millioner indbyggere og ligger syd for Kasakhstan med en sydlig grænse mod Kina.

Landet har samtidig Ruslands opmærksomhed, da det ud over at være en tidligere sovjetrepublik også har flere russiske flybaser.