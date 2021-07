Præsident fyrer premierminister og stækker parlament i Tunesien

Saied meddeler samtidig, at han vil blive en del af den udøvende magt sammen med en ny premierminister.

Under demonstrationer rundt i landet tidligere søndag lød der krav om, at premierminister Hichem Mechichi og regeringen træder tilbage.

Protesterne var også rettet mod det relativt moderate islamiske parti Ennahda, der er den største gruppe i parlamentet.

Formanden for parlamentet, Rached Ghannouchi, der også er leder for Ennahda, siger sent søndag, at Saied har gennemført et "kup mod revolutionen og forfatningen".

- Vi anser institutionerne for stadig at være intakte, og Ennahdas tilhængere og folket vil forsvare revolutionen, siger han.

Han henviser til Det Arabiske Forår i 2011, hvor Tunesien gjorde op med landets mangeårige militante styre og fordrev den daværende præsident, Zine el Abidine Ben Ali.

Præsident Saied advarer i sin erklæring søndag aften mod enhver form for voldelig modstand mod den beslutning, han har truffet.

- Jeg advarer enhver, som tænker på at gribe til våben, og enhver, som måtte skyde med kugler, vil få det besvaret med kugler fra de væbnede styrker, siger han.

Vreden har senest været stor blandt mange borgere over Tunesiens elendige økonomi og det kaos, som vaccinationer mod covid-19 har været præget af.

Det fik i sidste uge præsident Saied til at afgøre, at hæren skal overtage ansvaret for indsatsen mod corona.

Kais Saieds beslutning bliver af iagttagere set som den største udfordring af Tunesiens demokratiske forfatning fra 2014, der siger, at magten i landet skal deles mellem præsidenten, premierministeren og parlamentet.