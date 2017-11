Præsident erklærer omstridt sejr i trængte Honduras

Hernandez stiller op til genvalg, otte år efter at han støttede et kup, der havde til formål at fjerne daværende præsident Manuel Zelaya. Kuppet blev foretaget, fordi Zelaya havde flirtet med idéen om at stille op til genvalg.

Indtil for nylig var det nemlig forfatningsstridigt at stille op til en anden embedsperiode som præsident.

Den 49-årige præsident har nedbragt en skyhøj drabsrate, skabt økonomisk vækst og nedbragt Honduras' gæld, siden han satte sig i præsidentstolen i 2014.

Hernandez har blandt andet brugt militæret til at bekæmpe narkobander med hård magt.

Han er gået til valg på at fortsætte offentlige investeringer i infrastruktur. Blandt andet vil han bygge nye broer og veje og skabe 600.000 job.

Præsidenten fik lov til at stille op til genvalg, efter at landets højesteret i 2015 underkendte forfatningens forbud mod at stille op til en anden valgperiode.

Hernandez er en nær allieret af USA i kampen mod narkobander og migration. Kritikere frygter, at han er ved at stramme grebet om magten i det, der stadig er et af Sydamerikas fattigste og mest voldelige lande.

Men det afviser Hernandez selv:

- Jeg vil gerne sige til alle honduranere, at vi er ved at bygge et demokrati, sagde Hernandez søndag på et pressemøde.

Medlemmer af oppositionen mener stadig, at Hernandez' genvalg er forfatningsstridigt. Mange siger, at de ikke vil acceptere resultatet fra landets valgnævn, som de mener er styret af Hernandez.

De vil derfor vente med en konklusion, indtil de får foretaget deres egen stemmeoptælling.