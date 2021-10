Præsident bag narkokrig: Færdig med politik

- I dag meddeler jeg, at jeg trækker mig fra politik, sagde han.

Meldingen var stærkt overraskende, da Duterte ifølge målinger er stort set lige så populær, som da han i 2016 blev valgt.

Forfatningen forbyder ham dog at sidde en anden præsidentperiode.

I august sagde han derfor, at han ville stille op til posten som vicepræsident.

Mange kritikere mente, at han på den måde forsøgte at sikre sig mod strafforfølgelse for de tusindvis af drab, der er begået under krigen mod narkotika.

Duterte forklarer nu, at han ikke har den nødvendige opbakning til at stille op.

- Den overvældende holdning blandt filippinerne er, at jeg ikke opfylder kravene, og at det vil bryde med forfatningen og være en omgåelse af lovgivningen, sagde han.

Den åbenmundede præsident har dog formentlig en plan for tiden efter, at han er stoppet som præsident.

Dutertes melding har givet yderligere liv til spekulationer om, at hans datter, Sara Duterte-Carpio, vil forsøge at blive valgt som hans efterfølger.

I målinger har hun stor opbakning, og hun vil næppe gå ind for, at hendes far, der efterforskes af Den Internationale Straffedomstol (ICC), får en meget hård juridisk medfart.

Jean Franco, som er politologisk professor på University of the Philippines, anser Dutertes melding om en snarlig pension som udtryk for en kold kalkule.

- Han må have indset, at hvis begge Duterter taler om at stille op, så står de måske til at tabe i lyset af den seneste meningsmåling, siger han.

Målinger har vist, at Duterte var klar toer i vicepræsidentkapløbet. Derudover anser et flertal af filippinerne hans kandidatur for at være imod forfatningens ånd.

At være på kant med loven har ellers ikke tidligere generet Duterte synderligt.

Hans image som en rå enspænder, der taler lige ud af posen, har gjort ham populær blandt den del af befolkningen, som er træt af korruption i Filippinerne.

Det er han, på trods af at han ifølge eget udsagn selv har skudt og dræbt tre mænd.

ICC's anklagere anslår, at det totale antal civile, der er dræbt i forbindelse med krigen mod narko mellem juli 2016 og marts 2019, er mellem 12.000 og 30.000.

Drabene "ser ud til at være begået i overensstemmelse med den filippinske regerings officielle politik", mener anklagerne.

- Hvis i kender nogle stofmisbrugere, så dræb dem selv, da det ville være for smertefuldt at få deres forældre til at gøre det, sagde Duterte i 2016.

Selv om Duterte ser ud til at være ude af kapløbet om at blive vicepræsident, kan man aldrig vide sig helt sikker på hans intentioner.

Det siger den politiske analytiker Richard Heydarian, der bemærker, at Duterte ikke sætter dato på sin pension.

- Duterte er en person, som man ikke altid kan regne med. Lad os se indtil sidste øjeblik, siger Heydarian.