Præsident afviser kartellers nødhjælp: Stop hellere drabene

Præsident Andres Manuel Lopez Obrador er dog ikke imponeret over landets narkokarteller, som i stedet burde stoppe for volden, mener han.

- Vi tager os af coronavirusset, men desværre har vi stadig et problem med de mange drab, siger Obrador ifølge dpa

- Selv i denne situation med coronavirus giver de ikke op. Så lad være med at fortælle mig, at I deler mad ud. Nej, det ville være bedre at stoppe volden.

Ifølge den foreløbige opgørelse var marts den hidtil mest voldelige måned i løbet af Obradors periode som præsident, der begyndte 1. december 2018.

Sikkerhedstjenesterne meddeler ifølge dpa, at der i marts blev påbegyndt efterforskninger af 2585 drab svarende til 83,5 sager om dagen.

Hver enkelt sag kan dog involvere mere end et offer.

Coronakrisen og de mange indskrænkninger af folks bevægelsesfrihed har ført til sociale problemer og ramt mange mexicanere, som ikke er en del af den formelle økonomi.

Video og billeder lader til at vise mistænkte medlemmer af kartellerne, som deler mad ud.

- Det er ikke til nogen hjælp, siger Obrador ifølge dpa.

- Lad hellere være med at gøre nogen fortræd.

Imens har det mexicanske senat godkendt straffrihed for omkring 5000 fanger, skriver dpa.

Det gælder dog hovedsageligt for fattige og oprindelige folk, mennesker over 60 år og kvinder, der ikke vurderes at udgøre en fare for samfundet.

Narkohandlere, drabsmænd, voldtægtsmænd, gidseltagere og folk med flere straffe får ikke amnesti.

Sidste år satte Mexico en uhyggelig rekord, da mere end 34.000 drab havde fundet sted i løbet af 2019. Det skriver Reuters.

Det var det højeste antal, siden myndighederne begyndte at lave en samlet opgørelse over drab i 1997.

Det fremgår ikke af tallene, hvor mange af sagerne der skyldes organiseret kriminalitet.

Antallet af dræbte i Mexico har været højt siden 2006, hvor den daværende præsident, Felipe Calderon, indledte en militær offensiv mod landets narkokarteller.

Det fik antallet af drab til at eksplodere.

Mexico har ifølge Johns Hopkins Universitys opgørelse registreret over 8000 smittede og godt og vel 600 dødsfald efter coronavirus.