Præsident Bidens knæfald på den røde løber

Det gik galt flere gange, da Joe Biden, USA's præsident, fredag forsøgte at småløbe op ad flytrappen for at komme ind den store Boeing-747, der kendes som "Air Force One".

Hurtigt er den 78-årige præsident oppe igen og afsted, da han for anden gang glider på den røde måtte. Denne gang lykkes det ham ikke at komme op. Da ryger han i stedet helt på knæ og vælter rundt.

Det plejer at være hændelser af den art, som amerikanske og internationale medier elsker at fortolke.

De to republikanske præsidenter Ronald Reagan og George Bush den ældre prøvede i 1980'erne og starten af 1990'erne det samme en del gange. At snuble, at støde ind i ting, at være glemsomme. Og at blive mødt med spørgsmål, om de var for gamle, for klodsede, pinlige og så videre.

De noget yngre demokratiske præsidenter Bill Clinton og Barack Obama klarede flytrapperne og forhindringerne bedre.

Bidens talskvinde mener, at vejret kan være skyld i, at USA's præsident fredag gik helt i knæ.

- Der er meget vind udenfor, konstaterer hun ifølge Reuters.

- Han har det 100 procent fint.