Præsident Biden udtrykker tillid til USA's forsvarschef

Det sker, efter det er kommet frem, at Milley talte to gange med sin kinesiske modpart om den daværende præsident Donald Trumps mentale tilstand.

I 2020 blev Trump angiveligt i al hemmelighed frataget muligheden for at beordre atomangreb eller indlede militæraktioner i sine sidste dage i Det Hvide Hus.

Det skriver den kendte journalist Bob Woodward og hans kollega Robert Costa i deres kommende bog, "Peril", ifølge det amerikanske medie CNN.

- Præsidenten har fuldstændig tillid til Milleys ledelse, hans patriotisme og hans troskab over for vores forfatning, siger pressetalskvinde i Det Hvide Hus, Jen Psaki.

Ifølge Woodwards og Costas bog var general Milley så bekymret for, hvad Trump kunne finde på efter at have tabt valget, at han i al hemmelighed tog kontakt til den kinesiske forsvarsminister. Opkaldet skulle forsikre Kina om, at USA ikke ville gå i krig.

Milley sagde selv onsdag, at hans telefonsamtale med general Li Zuocheng var i overensstemmelse med hans opgaver som forsvarschef.

Ifølge bogen var Milley også så rystet over stormløbet på Kongressen i januar, at han indkaldte til et hemmeligt møde i Forsvarsministeriet. Her gav han ordre til, at ingen skulle tage imod ordrer fra Trump, uden at Milley selv var involveret.

De to journalister fra The Washington Post kommer i bogen med nye detaljer omkring Trumps nyttesløse forsøg på at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020.

Efter stormløbet, hvor fem mennesker mistede livet, sagde Demokraternes flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, at hun ville tale med den amerikanske forsvarschef om muligheden for at forhindre præsident Trump i at starte en atomkrig.

Kritikere har sagt, at Milley med sin handling brød princippet om civil kontrol med militæret. Og Trump selv siger, at Milley er en forræder, hvis oplysningerne i bogen er korrekte.