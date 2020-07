Præsident: 25 af Irans 80 millioner har været smittet

Det vil svare til, at en næsten tredjedel af Irans befolkning på 80 millioner mennesker har været smittet med virus.

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger i en tv-transmitteret tale, at 25 millioner iranere hidtil har været smittet med coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge præsidenten er antallet af smittede i landet således markant højere end Irans officielle smittetal.

269.440 er bekræftet smittede med coronavirus i Iran. Det viser opgørelsen fra amerikanske Johns Hopkins University.

Præsidentens adresserer i sin tale ikke den store forskel i smittetallene. Han oplyser dog, at de nye tal stammer fra en rapport fra de iranske sundhedsmyndigheder.

- Vores vurdering er, at 25 millioner iranere har været smittet med virusset på nuværende tidspunkt, og at omkring 14.000 har mistet deres liv, siger Rouhani.

Ifølge de officielle opgørelser er 13.791 iranere døde med coronavirus.

- I alt har flere end 200.000 personer været indlagt, siger præsidenten.

Han vurderer desuden, at yderligere mellem 30 og 35 millioner iranere fortsat risikerer at blive smittet.

Han nævner ikke, hvordan han er kommet frem til den vurdering.

Iran er det land i Mellemøsten, som har været hårdest ramt af pandemien.

Både iranske og udenlandske eksperter har under hele pandemien udtrykt tvivl om de officielle smitte- og dødstal i Iran.

Formodningen har været, at der bag tallene gemte sig et stort mørketal.

I maj begyndte Iran at ophæve de restriktioner, der var blevet indført i et forsøg på at begrænse smittespredningen.

Det har fået antallet af smittede til igen at stige drastisk i landet.

Derfor bliver en række coronarestriktioner genindført lørdag. Blandt andet bliver store forsamlinger igen forbudt, mens caféer og the-saloner lukkes ned.