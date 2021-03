Den kommende Femern Bælt-forbindelse mellem Danmark og Tyskland ventes at lægge et øget pres på Øresundsbroen (billedet). Derfor vil svenske byer nu skabe alternative veje over Øresund (Arkivfoto).

Præcisering vedr. nye forbindelser mellem Danmark og Sverige

Sn.dk offentliggjorde onsdag 17. marts 2021 artiklen, Sydsvenske byer drømmer om nye tunneler over Øresund.

Her stod, at et forslag fra Malmø indebærer en ny tunnel fra Malmø til København under Øresundsbroen, der skal flytte en del af biltrafikken ned under jorden og frigøre mere plads til tog på broen. Forslaget drejer sig i stedet om en ny metrotunnel.