Positiv tendens i spanske coronatal holder endnu

Det samlede dødstal til og med tirsdag er 23.882. Det bringer forholdsmæssigt Spanien på linje med Italien som de to hårdest ramte lande i verden.

Men tendensen i Spanien med færre dødsfald holder sig.

Det skal ses på baggrund af, at der i begyndelse af april dagligt døde over 900 mennesker med coronasygdommen Covid-19.

Landet har i praksis været lukket i flere uger. Folk har haft forbud mod at bevæge sig ud, medmindre de skulle købe mad eller medicin.

Men mandag fik børnene atter lov til at komme udenfor for at lege. Dog foreløbig kun en time om dagen.