Positiv Trump: Vi vil snart få et nyt forsøg i Alabama

USA's præsident, Donald Trump, er sent tirsdag aften lokal tid ude at lykønske demokraten Doug Jones med hans sejr over republikanske Roy Moore ved senatsvalget i Alabama.

Ifølge præsidenten spillede det en væsentlig rolle, at mange vælgere valgte hverken at stemme på Doug Jones eller Roy Moore - på engelsk de såkaldte write-in votes, som er håndskrevne stemmesedler.

- Men en sejr er en sejr, konstaterer Trump.

- Folkene i Alabama er fantastiske, og snart vil Republikanerne få et nyt forsøg for at vinde dette sæde.

I slutningen af november oplyste en kilde i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AP, at Trump ikke ville føre valgkamp for Roy Moore.

Udmeldingen kom i kølvandet på beskyldninger mod den 70-årige Moore, som flere kvinder har anklaget for seksuelle krænkelser. Det skal være sket, da kvinderne var teenagere, og Moore selv var i 30'erne.

Ifølge CNN valgte omkring 20.000 mennesker i Alabama tirsdag at skrive navnet på en anden person end Jones eller Moore, da de stemte.

Blandt andre havde Alabamas republikanske senator, den tidligere demokrat Richard Shelby, opfordret folk til at skrive et navn i stedet for at stemme på hans partifælle Roy Moore.

- Jeg vil helst se Republikanerne vinde, men jeg vil allerhelst se en republikansk write-in. Jeg kunne ikke stemme på Roy Moore, og jeg stemte ikke på Roy Moore, sagde han til CNN tidligere på dagen.

For første gang i mere end 50 år vandt den republikanske senator fra Alaska, Lisa Murkowski, senatsvalget i delstaten i 2010 som en såkaldt write-in-kandidat.

Murkowski valgte ifølge nyhedsbureauet Reuters at opstille på denne måde, efter at hun under primærvalget blev vraget som kandidat af Republikanerne.

Men ved at stille op som write-in-kandidat kunne vælgerne pege på hende ved at skrive hendes navn på stemmesedlerne.