Portugisere trodsede coronanedlukning og genvælger præsident

Rebelo de Sousa skulle have mindst 50 procent af stemmerne for at undgå at skulle ud i en anden og afgørende valgrunde mod en af sine modkandidater.

Det var på forhånd ventet, at præsidenten ville blive genvalgt. Mest spænding knyttede sig til, hvor stor opbakning der var til hans udfordrer fra den yderste højrefløj, Andre Ventura.

Han får ifølge de foreløbige resultater en tredjeplads med 12,24 procent af stemmerne efter venstrefløjskandidaten Ana Gomes, der er nummer to med 11,9 procent af stemmerne.

Rebelo de Sousa, der repræsenterer centrum-højre, var politisk kommentator, inden han gik ind i politik.

Han er kendt som en tilgængelig og folkelig skikkelse, der blandt andet står i en supermarkedskø i shorts, deler et måltid med en hjemløs eller springer i havet for at hjælpe et par piger, hvis kano var kæntret.

I Portugal har præsidenten begrænset politisk magt i forhold til parlamentet og regeringen, men er en indflydelsesrig stemme.

På trods af at Portugal er delvist lukket ned på grund af coronapandemien, ligger valgdeltagelsen nogenlunde på niveau med valget for fem år siden.

Søndag kunne Portugal melde om det hidtil højeste antal coronadødsfald.

I den forgangne uge er der bekræftet over 85.000 nye smittetilfælde og næsten 1500 dødsfald blandt de 10 millioner indbyggere.

- Til dem, der kan og vil stemme: Overvind jeres frygt, lød budskabet fra Rebelo de Sousa, da han selv stemte.

Klokken 16 lokal tid havde lidt over 35 procent af vælgerne stemt. Det er kun en smule færre end ved seneste valg.