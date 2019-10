Portugals regeringsparti vinder parlamentsvalg stort

Det er en stor sejr for partiets leder, premierminister Antonio Costa, der i den forløbne regeringsperiode har været begunstiget af økonomisk vækst.

- PS er blevet styrket ved dette valg, og støttepartierne har konsolideret deres position, sagde Costa til jublende tilhængere sent søndag aften i Lissabon.

PS står for Socialistpartiet, men kan i virkeligheden sammenlignes med Socialdemokratiet herhjemme.

Det lykkedes dog ikke PS at sikre et absolut flertal i parlamentet, som var et et af valgkampens mål. Partiet får 106 ud af de 230 pladser i parlamentet.

Det er en fremgang fra 86 pladser i det tidligere parlament, men partiet mangler ti pladser for på egen hånd at have et rent flertal.

Det er uvist, hvilke partier den 58-årige Costa så vil søge støtte fra til at danne en ny regering.

Regeringen, som Costa hidtil har stået i spidsen for, har haft støtte fra venstrefløjspartiet BE og Kommunisterne. Men tonen mellem de tre parter har i de seneste mange måneder været skarp.

Costa sagde i sin sejrstale, at han ønsker at "forny" alliancen med de to venstrefløjspartier.

- Eftersom vi ikke selv har et flertal, skal vi finde løsninger, som garanterer stabilitet de næste fire år, lød det fra Costa.

Både BE, der som ved valget i 2015 fik 19 mandater, og Kommunisterne, der med 12 mandater gik fem mandater tilbage, siger, at de er villige til igen at støtte Costas parti, skriver nyhedsbureauet AFP.

PSD, der kalder sig et socialdemokratisk parti af navn, men er et borgerligt-liberalt parti, må konstatere, at de ikke har kunnet bryde den popularitet, som Costa og Socialistpartiet har redet på, siden det lykkedes at bremse og rette op på den alvorlige økonomiske nedtur, som EU-landet oplevede i årene efter finanskrisen i 2008.

2010 til 2014 var en periode med massive besparelser, nedskæringer og økonomisk tilbagegang.

Costas mindretalsregering er blevet rost - både hjemme og af EU-Kommissionen - for en stram styring af statsbudgettet kombineret med vækstfremmende tiltag.

I år ventes Portugal at få det laveste budgetunderskud i 45 år og en økonomisk vækst på 1,9 procent. Det er over gennemsnittet for EU's medlemslande.