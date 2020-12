Portugal lemper på coronaregler til jul

Men så snart julen er slut, vil restriktionerne blive indført igen. Så det er ikke tilladt at holde store nytårsfester.

Portugals regering vil lempe på de tiltag, der er indført for at begrænse coronavirus, så portugiserne kan holde jul med deres familier og besøge nære og kære.

Det meddeler landets regering lørdag.

Et forbud mod at rejse til andre dele af Portugal, end den man selv bor i, gælder ikke mellem 23. og 26. december.

Dermed er julebesøg mulige, men premierminister Antonio Costa opfordrer alle til at undlade at tilbringe længere tid ved julebordet uden at bruge mundbind.

- Denne jul er en tid, hvor vi deler, men der skal ikke ske nogen ufrivillig overførsel af virus, siger Costa på et pressemøde.

Regeringen har ikke sat en øvre grænse for, hvor mange mennesker der må samles til jul.

- Vi må stole på det portugisiske folk, siger Costa.

- I dag har familier tilstrækkeligmed oplysninger til at vide, at familiesammenkomster er risikable, siger han.

Derudover vil det natlige udgangsforbud, der i dag gælder fra klokken 23.00, først gælde fra klokken 02.00 i juledagene.

Men når nytåret skal markeres få dage senere, er restriktionerne igen trådt i kraft.

Det betyder, at gadefester er forbudt, og at man højst må være samlet seks mennesker udendørs.

Portugiserne kan stadig mødes hjemme hos hinanden, så længe de bliver inden for deres egne kommuner og er hjemme inden klokken 02.00.

Portugal slap relativt nådigt gennem første bølge af coronaudbruddet, der blandt andet ramte nabolandet Spanien hårdt.

Anden bølge i efteråret har resulteret i rekordhøje antal daglige smittetilfælde og coronadødsfald. I de seneste dage er tallene dog faldet lidt.

Portugal har siden årets begyndelse bekræftet 318.640 tilfælde af coronasmitte og 4876 dødsfald blandt sine omkring ti millioner indbyggere.