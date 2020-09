Portland-borgmester forbyder tåregas efter 100 dages protester

Borgmesteren i den amerikanske by Portland, Ted Wheeler, har på ubestemt tid beordret politiet til at stoppe med at bruge tåregas for at kontrollere demonstranter.

Forbuddet kommer, efter at byen i år har oplevet mere end 100 dage med demonstrationer mod racisme og politivold.

Den demokratiske borgmester har fået hård kritik af Black Lives Matter-bevægelsen og antifascistiske aktivister for ikke at gøre nok for at reducere racediskrimination og politivold.

De to grupperinger har været på gaden i Portland, siden den sorte amerikaner George Floyd døde i maj, da en betjent pressede et knæ mod hans hals under en anholdelse.

Wheeler fungerer også som chef for byens politistyrke.

- Det er på tide, at alle reducerer volden i vores samfund. Vi ønsker alle forandring. Vi ønsker alle at fokusere på det fundamentale problem, vi står over for - retfærdighed for sorte mennesker og alle farvede mennesker, siger Ted Wheeler i meddelelsen.

Borgmesteren forklarer, at politiet de seneste 100 dage har benyttet sig af tåregas, "når der har været en livsfarlig trussel".

- Vi har brug for noget anderledes. Vi har brug for det nu, siger Wheeler.

De natlige protester i Portland, når ofte deres afslutning i en tyk tåge af tåregas. Selv når de foregår i beboelsesområder.

5. september brugte politiet tåregas til at sprede en forsamling af mennesker, mens de var på vej mod en politistation.

Hundredvis af beboere - mange af dem familier med små børn - oplevede dengang, at lugten fra gassen trængte ind i stuer og soveværelser.

Episoden fik efterfølgende kritikken til at hagle ned over Ted Wheeler på sociale medier.

Men mange af betjentene 5. september var fra det statslige politi. Det betyder, at de er under guvernøren i Oregons kontrol og ikke Ted Wheelers.

Derfor gælder forbuddet mod at bruge tåregas heller ikke for de statslige betjente, der arbejder i Portland.