Pornostjerne vil fortælle om Trump i tv-interview

Et tv-interview søndag aften med pornostjernen Stephanie Clifford, der også er kendt som Stormy Daniels, om hendes relation til Donald Trump et årti før han blev præsident, bliver imødeset med spænding i store dele af USA.

I modsætning til normal praksis har tv-stationen CBS ikke på forhånd offentliggjort klip fra interviewet, som sendes i den ansete nyhedsudsendelse "60 Minutes".

Interviewet, som sendes klokken 19 (en time efter midnat dansk tid), ventes at kaste nyt lys over den affære, som Clifford hævder at have haft med Trump i 2006-2007.

Dengang var Trump ikke politisk aktiv, men han var gift med Melania Trump, og de havde nogle måneder forinden fået en søn.

Interviewet er omstridt af flere grunde. Dels skriver CBS, at Clifford afslører detaljer, som har betydning i dag, dels er det kommet frem, at Clifford har modtaget 130.000 dollar for ikke at snakke om hendes påståede forhold til præsidenten.

Clifford siger, at hun i 2006 indledte et "intimt forhold" til Trump. Forholdet fortsatte angiveligt ind i 2007, hvor de to mødtes i blandt andet i Lake Tahoe i Nevada og i Beverly Hills i Los Angeles.

Parallelt har amerikanske medier rapporteret, at den tidligere Playboy-model Karen McDougal har forsøgt at blive frigjort fra en lignende aftale, hvor hun skal have modtaget penge for ikke at tale åbent om en affære med Trump.

Den 38-årige Clifford har bedt retten om at ophæve en fortrolighedsaftale, som hun underskrev kort før det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Advokaten Michael Cohen siger, at de 130.000 dollar, han betalte til Clifford, på ingen måde er forbundet til Trump eller Trumps organisation.

Donald Trump afviser påstandene om, at han skal have været i forhold med kvinderne. Vicepræsident Mike Pence siger, at oplysningerne om de påståede kærlighedsaffærer er "grundløse som en række andre anklager mod Trump".