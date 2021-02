Pornokongen og provokatøren Larry Flynt er død 78 år gammel

Larry Flynt, der er kendt for at have opbygget et stort pornoimperium, er død. Han blev 78 år.

Det oplyser hans bror til avisen Washington Post natten til torsdag dansk tid.

Årsagen til dødsfaldet er ikke oplyst, men Flynt led af flere helbredsproblemer efter at være blevet forsøgt dræbt i 1978. Han var derfor lam fra livet og ned efter en rygmarvsskade.