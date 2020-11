Pompeo vil have sat skub i fredsforhandlinger i Afghanistan

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, vil have Taliban og Afghanistans regering til at sætte farten op i deres fredsforhandlinger.

Pompeo vil have "markant mindre vold og opfordrer til at få fremskyndet diskussioner", der kan skabe en "politisk vej frem mod en permanent og omfattende våbenhvile".

Udenrigsministeren mødtes separat med den afghanske regering og Taliban i et luksushotel i Qatars hovedstad.

Hans møde med Taliban varede over en time.

Det fandt sted efter et raketangreb tidligere på dagen i Afghanistans hovedstad, Kabul, som dræbte mindst otte. Taliban har afvist at stå bag, mens Islamisk Stat har taget skylden.

- Jeg er meget interesseret i at høre jeres tanker om, hvordan vi kan øge sandsynligheden for et succesfuldt resultat, sagde Pompeo under mødet med Afghanistans regering og påpegede, at begge parter har interesse i fred.

Men før Pompeos afrejse var der ikke nogen meldinger om et gennembrud i forhandlingerne.