Pompeo støtter tostatsløsning men møder ingen palæstinensere

Mike Pompeo opfordrer parterne til at genoptage politisk dialog. Det gør han under et pressemøde i Jordans hovedstad, Amman, med den jordanske udenrigsminister, Ayman Safadi.

USA støtter en tostatsløsning, og Pompeo kalder det et "sandsynligt udfald" af den årtier lange konflikt.

Amerikanerne mener dog, siger ministeren, at konflikten om det hellige land ikke er den primære årsag til ustabilitet i regionen.

Under et besøg over to dage har Mike Pompeo ikke haft møder med palæstinensiske repræsentanter.

USA's udenrigsminister blev også spurgt til de seneste måneders uro på grænsen til Gaza, hvor mange palæstinensere er dræbt og såret under protester.

Til det svarer Pompeo, at Israel har ret til at forsvare sig, og at USA støtter israelerne fuldt ud i den ret.

Den nyudnævnte amerikanske minister siger desuden, at USA er helt på linje med Jordan, når det gælder krigen i nabolandet Syrien.