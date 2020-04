Pompeo afviser at tale om kinesisk straf for langsom udmelding

Det er for tidligt at tale om konsekvenserne for Kina, i kølvandet på det som, amerikanske embedsmænd mener, var en for langsom udmelding fra det kinesiske styre omkring omfanget af coronakrisen.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på et pressemøde i Det Hvide Hus sammen med præsident Donald Trump natten til torsdag dansk tid.