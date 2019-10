Polsk lovforslag om seksualundervisning udløser protester

Også i andre byer blev der protesteret, og flere demonstrationer er planlagt de kommende dage.

Tidligere onsdag havde medlemmer af det borgerlige regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS) i parlamentet stemt for at lade et udvalg fortsætte arbejdet med forslaget.

- Det er en skændsel for de medlemmer, som sendte et forslag, der straffer seksualundervisning med fængsel, til videre behandling, skriver oppositionspolitikeren Joanna Scheuring-Wielgus i et tweet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Bag forslaget står en bevægelse, der er modstander af retten til fri abort, samt organisationen "Stop Pædofili", som anser det for en måde at "beskytte børn og ungdommen mod seksuel fordærvelse".

Ifølge Polens højesteret kan lovforslaget i sin nuværende form dog være i strid med den forfatningsmæssige ret til undervisning, skriver dpa.

- Forsøget på at begrænse adgang til undervisning er et direkte angreb på os alle, siger Antonina Lewandowska, som er del af en frivillig bevægelse, der tilbyder seksualundervisning.

Formelt tilbyder polske skoler ikke seksualundervisning. I stedet bliver eleverne undervist i at "forberede sig til familieliv".

Visse byer har tilladt seksualundervisning i skolerne, hvilket har ført til kritik fra det konservative regeringsparti PiS og den katolske kirke.

Marcin Ociepa, der er nyvalgt medlem i parlamentet for PiS, siger, at det er en "overfortolkning af loven", når modstandere taler om, at undervisere risikerer at ende bag tremmer, og at han intet galt ser i forslaget.

- Den fastslår bare, at det ikke er tilladt at tilskynde en person under 15 år til at have sex eller indgå i andre seksuelle aktiviteter, siger han ifølge Reuters om lovforslaget.