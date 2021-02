Polsk abortaktivist risikerer fængsel for protester

Den sigtede medarrangør, Marta Lempart, er desuden anklaget for at have fornærmet politiet og have opfordret til angreb mod kirker.

En af arrangørerne bag store protester mod Polens skærpede abortlov er blevet sigtet for blandt andet at holde demonstrationer på trods af coronarestriktionerne i Polen.

Det oplyser en talskvinde for anklagemyndigheden torsdag.

- Hun risikerer op til otte års fængsel, siger talskvinden.

Marta Lempart har erklæret sig ikke skyldig og nægter at vidne i sagen.

Hun er en af hovedkræfterne bag den bevægelse, der har demonstreret i stort tal både i efteråret og i januar.

I forvejen havde Polen en af Europas strammeste abortlove. Men landets forfatningsdomstol besluttede i efteråret at stramme den yderligere.

Det fik hundredtusinder af polakker til at gå på gaden for at vise deres modstand mod domstolens beslutning.

Loven trådte i kraft i slutningen af januar, og det udløste nye protester i blandt andet hovedstaden Warszawa.

Demonstrationerne mod abortloven er de største i Polen, siden Solidaritetsbevægelsen organiserede store protester i 1980'erne.

Den nye abortlov kan medføre, at misdannelser eller handicap hos barnet ikke længere er gyldig grund til at få en abort i Polen.

Det var angivet som årsagen til næsten 98 procent af alle lovlige aborter i landet sidste år.

Fremover vil det kun være tilladt at få abort ved graviditeter, der er udløst af voldtægt eller incest, eller som udgør en trussel mod morens liv eller helbred.

Inden loven trådte i kraft lød vurderingen, at der blev udført under 2000 lovlige aborter i Polen årligt.

Organisationer, der kæmper for kvinders rettigheder, vurderer, at der hvert år er 200.000 polske kvinder, der enten får en ulovlig abort eller rejser til udlandet for at få indgrebet foretaget.