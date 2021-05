Polititogt i Rio de Janeiro koster mindst 25 personer livet

Dermed er der tale om et af de dødeligste polititogter i den brasilianske storbys historie.

Mindst 25 personer er blevet dræbt i et skyderi mellem mistænkte kriminelle og politiet i Rio de Janeiro.

Skyderiet fandt sted tidligt om morgenen lokal tid i favelaen Jacarezinho, der er et kendt slumkvarter i den nordlige del af byen.

Tv-billeder viser, hvordan de mistænkte forsøgte at flygte fra stedet over tage, da politiet ankom til stedet i armerede køretøjer og helikoptere.

Sidenhen fulgte en voldsom skududveksling, mens flere eksplosioner også kunne høres. Episoden tvang undervejs lokale beboere til at søge ly i deres hjem.

Politiet oplyser ifølge Reuters, at en betjent er blandt ofrene. De resterende døde skulle angiveligt have været medlemmer af en lokal narkobande ifølge politiet.

Flere rettighedsgrupper og brasilianske akademikere siger dog, at der ikke er mange beviser for den påstand.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Hvem er de døde? Unge sorte mænd. Det er derfor, at politiet taler om, at 24 mistænkte er døde. Du er automatisk en mistænkt i politiets øjne, hvis du er en ung sort borger i favelaen, siger Silvia Ramos, der leder observatoriet for offentlig sikkerhed ved Candido Mendes Universitetet, ifølge AFP.

To civile blev også såret under skyderiet, da vildfarne kugler ødelagde et vindue i en svævebane, de befandt sig i, og sendte glasskår i alle retninger.

Det oplyser det lokale brandvæsen ifølge Reuters.

Under aktionen torsdag beslaglagde politiet ifølge Reuters også flere våben, håndgranater og en stor mængde ammunition.

Rio de Janeiro er berygtet for den store mængde vold i byens slumkvarterer, der ofte fører til dødelige skyderier mellem politiet og lokale bander.

Ifølge ISP, der er byens institut for offentlig sikkerhed, blev mindst 1245 personer dræbt af politiet sidste år, i hele delstaten hvor byen ligger.

- Det er uacceptabelt, at politiet i Rio de Janeiro fortsætter med at satse på drab som en strategi til at håndtere kriminalitet, siger tænketanken Igarape Institute ifølge AFP.

Favelaen Jacarezinho betragtes som værende hjemsteder for den største narkobande i Rio de Janeiro. Banden går under navnet Comando Vermelho eller "Rød Kommando" på dansk.