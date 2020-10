Politistation i Paris forsøgt stormet med fyrværkeri og brækjern

En gruppe på omkring 40 uidentificerede mænd har lørdag nat forsøgt at storme en politistation i en forstad til Paris. Det oplyser politiet i Paris på Twitter.

I et opslag henviser til politiet til en video, der tilsyneladende viser episoden.

Her kan man se en bygning, der bliver bombarderet med fyrværkeri, som affyres næsten vandret mod bygningen.

I opslaget skriver politiet i Paris:

- Voldeligt angreb i nat på politistation i Champigny med morter-skud og forskellige projektiler. Ingen betjente kom til skade.

Der er tale om en politistation, der ligger i Champigny-sur-Marne, omkring 14 kilometer sydøst for centrum i Paris.

Angiveligt forsøgte gruppen at tiltvinge sig adgang til politistationen. Det lykkedes ikke.

Der er søndag morgen ikke anholdt nogen, men billeder derfra viser knuste vinduer på politistationen og beskadigede biler tæt ved.

Politistationen ligger i et område, der ifølge nyhedsbureauet Reuters er kendt for handel med stoffer. Det er blevet erklæret et område, hvor det har høj prioritet for myndighederne at sikre lov og orden.

TV-stationen BFM har talt med borgmesteren i Champigny efter angrebet på politistationen.

- Det var et organiseret angreb af omkring 40 personer, der ville i kamp, siger han til BFM.

- I nogle dage har der været en meget anspændt stemning hos nogle, der ønsker at komme i kamp med politiet. Der er en antipoliti-stemning. Det var ikke langt fra en katastrofe.