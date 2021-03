Politimand i London varetægtsfængslet for kvindedrab

En 48-årig politimand, som er sigtet for drabet på en 33-årig kvinde, i London, blev lørdag fremstillet i retten. Han blev varetægtsfængslet og skal møde igen ved et retsmøde tirsdag.

Den opsigtsvækkende sag har rystet Metropolitan Police, som er politistyrken i London. Det har været et chok, at en af korpsets egne politimand er pågrebet for drab.