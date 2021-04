Politikolonne bringer efterspurgt ilt til hospital i New Delhi

Med hylende sirener eskorterede en indisk kolonne med politibiler fredag en tankbil med ilt frem til et hospital i New Delhi, hvor de nåede frem tids nok til at afværge flere dødsfald som følge af manglen på ilt.

Politibeskyttelsen understreger, at der mange stedet i landet er katastrofal mangel på ilt, som er livsnødvendigt for alvorligt syge covid-19 patienter.

I New Delhi bad hospitalet Sir Ganga Ram om nødleverancer af ilt, da der kun var ilt til to timers drift. Det skete, efter af fem af de mest syge patienter var døde inden for et døgn, og 60 er i overhængende fare for at dø med covid-19.

En af hospitalets ledere, DS Rana, knytter ikke dødsfaldene til manglen på ilt, men kalder det "en medvirkende årsag".

Flere sygehuse har advaret om mangel på ilt, mangel på sengepladser og mange på medicin. Højesteret i New Delhi siger, at der er tale om en national krise.

Indien registrerede fredag over 332.730 nye smittetilfælde - endnu en gang det højeste antal smittede på et enkelt døgn i noget land.

Der blev registreret 2263 dødsfald med covid-19, hvilket var det højeste antal i Indien på 24 timer.

Indien, der har 1,3 milliarder indbyggere, registrerede torsdag 314.835 nye tilfælde af covid-19.

Sundhedssektor er ved at blive overbebyrdet mange stedet, og hospitaler i det nordlige og vestlige Indien - også i hovedstaden New Delhi - mangler ilt til covid-19 patienter.

Flere hospitaler, deriblandt Shanti Mukand i New Delhi med 110 covid-patienter, sagde torsdag, at manglen på ilt var katastrofal for de indlagte og deres pårørende, som har fået besked på selv at skaffe ilt, hvis de kan.

- Vi er ikke et oxygen-firma. Hvordan skal vi "træffe vores egen foranstaltninger"? siger Bhirendra Kumar, hvis far er blandt de indlagte.

Ved virksomheden Inox, der producerer oxygen i delstaten Uttar Pradesh en time fra hovedstaden, siger lastbilchauffører, at de har ventet i tre døgn på at få deres biler fyldt op på grund af en store efterspørgsel efter ilt.

- Alle hospitaler vil have tre eller fire gange mere ilt, end det de normalt får, siger en chauffør ved navn Vakeel.