Den 14. februar 2019 var det et år siden, at Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, blev udsat for et voldsomt skoleskyderi. I Parkland blev dagen markeret med en mindehøjtidelighed for de 17 dræbte.

Politikere vil have våben i klasseværelser

En ny lov i Florida giver lærere ret til at bære våben i klasseværelser. Det sker, lidt over et år efter et skoleskyderi i Parkland, hvor 17 blev dræbt.

En ny lov, der onsdag er blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus i den amerikanske delstat, gør det nu lovligt for lærere at bære våben i klasseværelserne.

