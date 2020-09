Politikere kæmper for at aflyse EU-stormøde af frygt for smitte

Medlemmerne, der skal deltage i mødet, er yderst skeptiske, og der arbejdes ihærdigt på at få det fire dage lange møde i Frankrig aflyst.

Europa-Parlamentet i Strasbourg har været omdannet til testcenter for coronavirus, men efter seks måneders pause gør stedet klar til comeback for politiske møder, mens antallet af smittede igen er stigende.

Gruppeformænd for både den socialdemokratiske gruppe og gruppen De Grønne-Den Europæiske Fri Alliance skriver i et brev og på Twitter, at man bør blive hjemme.

Den danske EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) har besluttet at blive hjemme - uanset hvad det ender med.

- Det nytter ikke noget, at folkevalgte blæser på reglerne og bare render rundt og gør, hvad de har lyst til. Jeg forstå det ikke. Jeg er i forvejen modstander af det flyttecirkus. Men det her er helt uansvarligt, siger han.

Pernille Weiss (K) fra EU-Parlamentets største politiske gruppe, EPP, vil rejse til Strasbourg, hvis samlingen bliver gennemført.

Hun er ved at "arrangere en sikkerhedsplan" for sin medarbejder.

- Men jeg arbejder hårdt på, at mødet i Strasbourg aflyses, og at vi får testfaciliteter i parlamentet i Bruxelles, skriver hun i en sms.

Normalt holder de møder i Strasbourg 12 gange om året. Det står nedfældet i EU-traktaten. Men alle samlinger i den franske by har været aflyst, siden pandemien tog fart i marts.

Af parlamentets digitale kalender fremgår det, at næste samling holdes 14.-17. september.

Her skal formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, holde den årlige tale "Unionens Tilstand", som sætter kursen for det kommende år i EU.

EU-Parlamentet flytter hver måned mellem Bruxelles og Strasbourg. Siden foråret har parlamentet indført et system, hvor man kan holde møder via videolink.

Både Bruxelles og Strasbourg ligger på grænsen til rød zone i forhold til smitte med corona.

Mange medlemmer sidder i deres hjemlande og arbejder via kamera og mikrofon på computeren.

Før sommerferien sagde parlamentsformand, David Sassoli, at samlinger i Strasbourg burde genoptages fra september.

- Vi vil vende tilbage til Strasbourg. Jeg mener, at det må være muligt i september, hvis forholdene tillader det, sagde han på et pressemøde i juni.

Senest har Sassoli torsdag på Twitter skrevet, at man nu afventer franske myndigheders vurdering af, om det er forsvarligt at mødes i Strasbourg.

Det er planen, at der træffes en endelig beslutning om samlingen i næste uge.