Politiet vil fjerne demonstranter fra gaderne i Hongkong

Søndag gik op mod to millioner af storbyens syv millioner indbyggere på gaden for at vise deres utilfredshed med en planlagt udskældt udleveringslov.

Hundredvis af demonstranter valgte efter protesterne at slå lejr for natten foran politiets hovedkontor, og det er disse, politiet vil have væk fra gaden.

Politiet udtalte på et pressemøde tidligt mandag morgen lokal tid, at man håbede, at demonstranterne ville samarbejde. I stedet reagerede demonstranterne ved at lægge sig på knæ foran betjentene og synge.

Udleveringsloven, som der demonstreres mod, vil gøre det lovligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina.

Hongkong er en del af Kina. Men området har udstrakt selvstyre, hvilket blandt andet betyder, at det har sit eget retssystem.

Kritikerne frygter, at udleveringsaftalen kan bruges til at straffe politiske dissidenter i Kina og dermed blive et markant skridt i retning af øget kinesisk kontrol over Hongkong.